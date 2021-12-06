Jack Dorsey Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa ettiğini açıkladıktan bir gün sonra, kurucusu olduğu dijital ödeme şirketi Square’in adını “Block” diye değiştirdi. Bu ismin Dorsey’in büyük bir hayranı olduğu blok zinciri teknolojisine referans olarak yorumlanıyor.

Independent’ın aktardığı habere göre Dorsey Twitter’dan ayrıldığını duyurduğunda birçok kişi teknoloji girişimcisinin kripto paralara yöneleceğini düşündü. Zira kripto paraların geleceğine dair iyimser açıklamalarda bulunan Dorsey, son birkaç aydır hem Twitter’ı hem de eski adıyla Square’i kripto paralarla entegre etmeye çabalıyordu. Twitter geçen ay, kripto para birimlerini kullanmaya yönelik yeni yollar geliştirmek için Twitter Crypto adlı özel bir birim kurduğunu açıklamıştı.

VICE’a göre ödeme şirketin de ismini değiştirmesi, Dorsey’in “kripto para imparatorluğu” kurmaya yönelik girişimlerinin bir parçası. Şirketin isim değişikliğiyle ilgili açıklamasında “Bu ismin şirket için birçok anlamı var” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada bu anlamlardan birinin blok zinciri olduğu da belirtildi.

Dorsey de isim değişikliğiyle ilgili olarak, “Blok yeni bir isim ama ekonomik güçlendirme amacımız aynı” diye konuştu. Şirket bu adımla aslında Google’ın Alphabet ve Facebook’un da Meta’yla ilişkisine benzer bir yapı kurmaya çalışıyor. Dorsey’in de ana işini korurken, daha geniş bir çatı altında çeşitli ekosistemleri barındırmaya yönelk bir adım attığı yorumları yapılıyor.

Block çatısı altında şu anda her ikisi de kripto para birimi entegrasyonuna sahip olan Square ve Cash App adlı para transfer uygulamaları bulunuyor. Aynı çatı altında yalnızca Bitcoin’e odaklanan iki Spiral ve TBD adlı iki girişim daha var. Spiral, “Bitcoin’i gezegenin en tercih edilen para birimi haline getirmeyi amaçlayan açık kaynaklı projeler” oluşturmak ve bunları finanse etmek için kuruldu. TBD ise merkezi olmayan bir Bitcoin borsası geliştirmeye odaklanıyor. Çatı firmanın 10 Aralık’tan itibaren yeni ismine resmen geçeceği belirtilirken, firmanın logosu ve diğer özelliklerinin değişmeyeceği ifade ediliyor.

JACK DORSEY’IN SEÇİMİ

Dorsey’in kripto paraya yönelmesiyle ilgili Guardian’da yer alan bir makalede ise şu ifadeler yer alıyor: Jack Dorsey, diğer şirketi Square ile daha fazla zaman geçirmek için Twitter’dan istifa ediyor. Bazı yönlerden Twitter ve Square arasındaki seçim, siyasi nüfuz ve kâr arasında doğrudan bir seçimdir. 2009 yılında Dorsey tarafından ortaklaşa kurulan bir ödeme platformu olan Square, Twitter’ın şu anki değerinin yaklaşık üç katı, yani yaklaşık 97 milyar dolar (73 milyar sterlin) değerinde. Ancak Square, asla “Twitter devrimi” ile eş tutulmayacak veya eski bir başkanı yasaklayarak manşetlere çıkmayacak .

Richard Seymour imzalı analize özetle şu yorumlar da eklenmiş: