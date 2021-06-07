Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in şirketi Square, yenilenebilir enerji ile Bitcoin madenciliği için yeni yatırım yapacağını duyurdu

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in ödeme sistemi şirketi Square, güneş enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapmak için 5 milyon dolar yatırım yapacak. Tesisin yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle Bitcoin’in üretilebildiğine dair iyi bir örnek olması amaçlanıyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Blockstream Mining ile işbirliği yapacak olan Square, operasyonel maliyetler ve yatırım-getiri rakamlarının halka açık olacağını söyledi.

Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Yenilenebilir enerjinin kullanımı ve verimliliğini Bitcoin ekosisteminde artırmaya kararlıyız” diyen Square, bundan dolayı Blockstream ile iş birliği yaparak açık kaynak bir yenilenebilir enerji madenciliği projesini başlattıklarını söyledi.