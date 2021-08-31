ABD’nin en büyük, dünyanın ise 3’üncü büyük kripto para borsası Coinbase, sisteminde yazılım hatası meydana geldiğini açıkladı. Türkiye’de de faaliyette olan şirket, yaklaşık 125 bin müşterine güvenlik ayarlarının değiştiğine dair yanlış mesaj gönderdiğini belirtti. Coinbase sözcüsü, “Birdenbire sistem bir hata gibi şeyler göndermeye başladı ancak bu kötü niyetli veya üçüncü taraf bir hata değildi” dedi.

Dünya çapında 68 milyondan fazla kullanıcısı olan Coinbase, yaklaşık 125 bin müşterisine güvenlik ayarlarının değiştiğine dair yanlış mesaj gönderdiğini açıkladı.

Şirket sözcüsü Andrew Schmitt CNBC’ye verdiği demeçte, bunun bir iç hata sonucu meydana geldiğini belirtirken, “Hafta sonunun çoğunu müşterilerin sorularını yanıtlayabileceğimizden emin olmak için çalışarak geçirdik” dedi.

‘DOĞRULAMA AYARLARINIZ DEĞİŞTİRİLDİ’ MESAJI

NTV’de yer alan habere göre, müşterilerine “2 adımlı doğrulama ayarlarınız değiştirildi” mesajı gönderen şirket, daha sonra bu mesajı yanlışlıkla gönderdiğine dair yeni bir e-posta gönderdi.

Şirket sözcüsü Schmitt, sorunun bir ‘hack’ değil, dahili bir hatanın sonucu olduğunu söylerken, “Birden sistem hata gibi şeyler göndermeye başladı ancak bu kötü niyetli veya üçüncü taraf bir hata değildi” diye konuştu.

Schmitt, “Müşterilerimizle güven oluşturmanın tek yolunun, işleri berbat ettiğimizde şeffaf olmak olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

‘MESAJ GELİNCE ÖLÜMÜNE KORKTUM’

Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan ve kripto para yatırımcısı olan 53 yaşındaki emekli bir polis memuru olan Don Pirtle, şirketin iki faktörlü kimlik doğrulamasının değiştirildiğine dair e-postasını aldığında alarma geçtiğini söyledi.

Pirtle, bilgisayar korsanının Coinbase hesabını ele geçirmeye çalışmasından korktuğunu belirtirken, “Mesaj gelince ölümüne korktum. Kızım ile iletişime geçtim. O gün, torunum için yaptığı yatırım olan 60 bin 298 dolarlık kripto parayı sattım” dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA HESAPLAR SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta da Coinbase müşterilerinin bir bölümünün hesapları saldırıya uğramış, daha sonra yardım talep etmek için şirkete ulaşamadıklarını aktarmıştı.

Kişilerin 223 milyon dolarlık kripto parası bulunan Coinbase de, hesapları üçüncü bir tarafça ele geçirilen müşteriler için sesli ve canlı sohbet sunarak müşteri hizmetlerini iyileştirdiğini söyledi.