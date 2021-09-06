Ticaretle uğraşan Beşir B., dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’deki hesabına yatırdığı 240 bin doların 4 dakikada buharlaştı. Binance’den “Hırsızı bulmak imkânsız” yanıtı geldi.

Yasal düzenleme konusunda sorunlar bulunan kripto para borsalarındaki mağduriyetlere yenileri eklendi. Mersin ve İstanbul’da savcılıklara suç duyuruları yapılırken, en dikkat çekici başvurulardan biri, dış ticaretle uğraşan Beşir B.’den geldi.

42 yaşındaki Beşir B., reel ticaretin yanı sıra bir kaç yıldır kripto para piyasasında iş yapan bir isimdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre “Gözüm 7-24 ekranda” diyen Beşir B., anılan gün 4 ayrı kripto para borsasına 900 bin dolar yatırdı. B.’nin ifadesine göre, anılan paranın bir kısmı akrabalarına aitti.

PARASINI 4 AYRI BORSAYA BÖLÜŞTÜRDÜ

Kayıtlara göre Beşir B., 900 bin doları 4 ayrı borsaya bölüştürdü. 5 ay önce işlem yapmaya başladığı Binance Türkiye’ye ise 240 bin dolar yatırdı. İşlemin yapılış saati ise 12.09 olarak kayda girdi. Bu arada anılan piyasada işlem yapmak için iki ayrı doğrulama kodunun girilmesi gerekiyor. Beşir B. de bu doğrulama kodlarını girerek hesabına ulaştığını sözkonusu parayı yatırdığı gibi TL’ye çevrilmesi için de talimat verdiğini söyledi.

HESABINA YATIRDIĞI PARA BAŞKA CÜZDANA AKTARILDI

Hesabına yeniden giriş yapan Beşir B., kendi ifadesi ile bir an ekranı yanlış gördüğünü düşündü. Ancak daha dikkatli baktığında gerçeği fark etti. Beşir B.’nin hesabına yatırdığı para başka bir cüzdana aktarılmıştı. Buna göre, 200 bin dolarlık transfer saat 14.02’de, kalan kısım ise 14.06’da aynı hesaba gönderilmişti.

Beşir B., hemen Binance Türkiye ekibi ile temasa geçti. Şirketin web sitesinde herhangi bir telefon numarası olmadığı için e-posta gönderdi ve başına gelenleri bildirdi. Şirket görevlisinden, Beşir B.’ye 1.5 saat sonra yanıt geldi. Gelen yanıtta özetle şöyle denildi:

“Çekim işlemi için gerekli doğrulama kodları girilmiş. Binance Türkiye üzerinde bir güvenlik açığı bulunmuyor. Hedef adresin sahibini belirlemek mümkün değil. Çalınan paraları hedef adresten kurtarmak da mümkün değil. Çünkü blok zincirdeki bir işlemi tersine çevirmek imkansız.”

“SORUN BİZDE DEĞİL SALDIRIYA UĞRAMIŞ OLABİLİR”

Binance Türkiye’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Platform olarak bizim gözümüzde bu işlem kullanıcının hesabından para çekmesi olarak görünüyor. Eğer kullanıcı bu işlemleri kendisi yapmadıysa, e-posta adresi, cep telefonu ya da bilgisayarı bir saldırıya maruz kalmış olabilir. Bu olayda, her hangi bir personelimizin dahlinin olması söz konusu değil. Sorun da bizim sistemimizden kaynaklı görünmüyor.”