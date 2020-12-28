Kripto paralar altına rakip olur mu? Yatırım yapmak isteyenler nereden başlamalı? Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Solak&Partners Yönetici Ortağı avukat Elçin Karatay, 1 Soru 1 Cevap’ta merak edilen soruları yanıtladı.

1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Solak&Partners Yönetici Ortağı avukat Elçin Karatay, son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız kripto paraları değerlendirdi.

“Kripto paralar altına rakip olacak mı?” sorusunu yönelttiğimiz Karatay, kripto paralara yatırım yapacaklar için de önemli tavsiyelerde bulundu.

Elçin Karatay’ın açıklamaları şöyle: