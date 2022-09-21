‘Kriz kahini’ olarak adlandırılan ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde sert bir iniş beklediğini ve SP 500’ün yüzde 40 düşebileceğini öngördü.

2008 finansal krizini tahmin eden ve ‘Kriz kahini’ olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide yıl sonunda uzun süreli resesyon ve S&P 500’de sert bir düzeltme beklediğini söyledi.

Resesyonun 2023’te de devam edeceğini öngören Roubini, bunun S&P 500’de keskin bir düzeltmeyi beraberinde getireceğini de savundu.

Roubini, dün yaptığı açıklamada, bir resesyon durumunda S&P 500’ün yüzde 30 düşebileceğini belirtirken, “sert iniş” yaşanması durumunda S&P 500’ün yüzde 40 düşebileceğini öngördü.

Roubini, ABD’de yüzeysel bir resesyon yaşanabileceğini öngörenlere şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç rasyolarına bakmalarını tavsiye etti.

“FAİZ VE MALİYETLER ARTTIKÇA ZOMBİ ÜLKELER ÖLECEK”

Roubini, “Faiz oranları ve borç ödeme maliyetleri arttıkça pek çok zombi kuruluş, zombi hane halkı, şirket, banka, ve zombi ülkeler ölecek. Böylece biz kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz” dedi.

“FED KASIM VE ARALIKTA 50’ŞER BAZ PUAN ARTIRIR”

Roubini, ABD ekonomisinde yüzde 2 enflasyon hedefini bir sert iniş olmadan gerçekleştirmenin Fed için “imkansız görev” olduğunu belirtti.

Ünlü ekonomist, Fed’den bugünkü toplantıda 75 baz puan, kasım ve aralıkta 50’şer baz puan faiz artırımı beklediğini de kaydetti. (NTV)