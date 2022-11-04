Bank of America’nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 2 Kasım’da sona eren haftada yatırımcılar global hisse senedi fonlarına ve nakit fonlara yöneldiler.

Altın fonlarından sermaye çıkışı üst üste 19’uncu haftada da devam etti.

EPFR raporuna göre 2 Kasım haftasında global hisse senedi fonlarına 6,3 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bunun 4,3 milyar dolarlık bölümü gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine gitti.

Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 38’nci haftada da devam etti. 90 milyon dolar sermaye çıkışı yaşandı.

Altın fonlarından 1 milyar dolar çıkış yaşanan 2 Kasım haftasında tahvil fonlarından 3,9 milyar dolar çıktı.

2 Kasım haftasında nakit fonlara 62,1 milyar dolar sermaye girişi oldu. (Foreks)