Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının hızlı yükselişi gündemin odağına yerleşirken, ABD’nin Georgia eyaletindeki seçim sonucu, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve veri takvimi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün devam eden toplantısı sonrası Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5,7 değer kazanarak 53,6 dolara yükseldi. Yükseliş eğilimini Asya piyasalarında bugüne de taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 54 dolar ile marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dünkü toplantı sonrası Rusya ve Kazakistan, gelecek 2 ay süresince petrol üretimlerini artıracağını belirtirken, Suudi Arabistan, şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacağını duyurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji devi şirketlerin hisseleri ve bağlı fonları da destekledi.

ABD’de bu gelişmeler ve açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin aralıkta beklentileri aşarak 3,2 puan artışla 60,7’ye yükselmesi sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. ISM imalat endeksi, Ağustos 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, 8 ay art arda artış göstererek ekonomik aktivitedeki genişlemenin sürdüğüne işaret etti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürerek 89,3 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Avrupa borsaları *

Avrupa tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere’de alınan karantina kararı sonrası dün de Almanya, kısıtlamaları sıkılaştırarak 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresini 31 Ocak’a uzattı.

Dün Almanya’da açıklanan perakende satışlar verisinin 26 yılın en güçlü yıllık artışına işaret etmesine karşın Kovid-19 salgınına yönelik endişelerle DAX endeksi yüzde 0,55 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 geriledi. İngiltere’de ise Brexit sonrası ticaret anlaşmalarının iyimserliği ve enerji devi şirket hisselerinin yükselişi ile FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya’da 47,7 ve Çin’de 56,3 oldu. Beklentiler seviyesinde açıklanan veriler sonrası Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak tarihinde ilk kez 3.000 puanın üzerine çıktı.

Yurt içi piyasalar *

Yurt içinde, dün gün içinde 1.506,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 1.489,56 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 7,3882’den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD’nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu’nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato’da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti. 3 Kasım 2020’de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50’yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı.

Seçimlerin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı belirtiliyor. Georgia eyalet kurallarına göre, iki aday arasındaki farkın yüzde 0,5’ten daha az olması ve taraflardan birinin başvuru yapması durumunda oylar yeniden sayılıyor.

Bugün Fed’in toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: *

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

22.00 ABD, Fed’in toplantı tutanakları