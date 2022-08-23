Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle negatif seyir sürerken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmeleri belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ağırlıklı olarak 75 baz puanlık faiz artırımına işaret etse de bankanın son toplantısına ilişkin tutanakların 50 baz puanlık artışa açık kapı bırakması, belirsizlikleri artırıyor. Piyasalarda, bankanın eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 58,5 olarak fiyatlanıyor.

ABD’de söz konusu gelişmeler piyasaları domine ederken, Avrupa’da yükselen enerji krizi ve bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’ya dair artan resesyon kaygıları, Asya’da Çin ekonomisine ilişkin artan huzursuzluklar, küresel çapta risk iştahının düşük kalmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, artan dolar talebi ile dolar endeksi 109,1’e yükseldi. Dolar endeksi, temmuzda 109,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,04 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

New York borsasında da dün ortalama yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,14 gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesinden kapanırken, her iki endeks de 2,5 ayın en kötü performansını sergiledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,55 ile 2 ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Asya ve Avrupa borsaları

Avrupa tarafında, enerji krizi ve tedarik zinciri problemleri gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda’da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları 280 avroyu aştı. Öte yandan dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 ile çift haneye ulaşabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da eylül toplantısında agresif faiz artırımına gideceği endişelerini artırmasıyla dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,32, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Güçlenen dolar teması karşısında avroya duyulan güvenin azalmasıyla avro/dolar paritesi de Aralık 2002’den bu yana en düşük seviye olan 0,9920’ye indi.

Asya’da Çin ekonomisine ilişkin problemlerin, atılan destekleyici adımlarla teyit edilmesi yatırımcıların huzursuzluğunu artırırken, Japonya ekonomisine ilişkin göstergeler de güç kaybetmeye devam etti. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da imalat sanayi PMI ağustosta 51 ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmelerle Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,40 değer kazanarak 3.062,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.083,34 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 azalışla 18,0724’ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1030’dan işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesi ve akabinde ticari kredileri indirmeye yönelik alınan makro ihtiyati tedbirlerin ardından uzun vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de yaklaşık 3 puan azalarak yüzde 13,96 ile Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, Fed’in gelecek ayki toplantısında alacağı aksiyonun büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, dünya genelinde ise öncü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi