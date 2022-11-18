TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78’ten yüzde 68,06’e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19,82’den 19,54’e geriledi.

Kasım ayı Piyasa Katılımcı Anketi’ne ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47’e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti. .

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.