Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 57,92, dolar/TL beklentisi 17,57 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,86 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,97’ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisi ise yüzde 46,44’ten yüzde 57,92’ye çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,41’den 33,28’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68’den 19,54’e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 17,57 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 17,84’ten 18,47’ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 27,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 22 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4 düzeyinde korundu.

TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00’te sabit kaldı.