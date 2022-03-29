Son haber… TCMB Başkanı Kavcıoğlu: “Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir.” dedi.

Kavcıoğlu: “Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir. Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır” diye konuştu.

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