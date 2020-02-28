 Merkez Bankası piyasaya 5 milyar lira verdi - Ekonomist

Merkez Bankası piyasaya 5 milyar lira verdi

Şubat 28, 2020 0 Yorum 178 Okunma
Merkez Bankası piyasaya 5 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 15 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.



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