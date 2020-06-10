İhaleye 19 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 19 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, benzin türlerine etanol harmanlanmasına yönelik yeni bir kurul kararı alındı....
EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 38 dolar...
Kamu bankalarından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde, yüzde 0,64,...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50...
Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
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