Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacak. Merkez Bankası’nın her yıl mart ayı sonunda toplanan Genel Kurulu, bu yıl şubat ayı başında “olağanüstü” toplanacak.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için ortaklara çağrı yapan Merkez Bankası, toplantı gündemini de oluşturdu.

Gündeme göre Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması konusu yer alıyor.

NTV’de yer alan habere göre gündemde, son yıl karından ayrılan hariç olmak üzere birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için karar alınması da gündem başlıkları arasında bulunuyor.

Merkez Bankası Genel Kurulu, 2019 ve 2020 yıllarında da kar payının avans olarak dağıtımı ve ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için olağanüstü toplanmıştı