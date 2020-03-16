İhaleye 45 milyar 850 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 45 milyar 850 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 7 kuruş zam yapılacak. İndirim...
Petrol fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre...
Anaokulundan spor salonuna, yüzme eğitiminden oyun merkezine çocuklar için yapılan girişimlerin sayısı artıyor. 2023'te dünyada 200 milyar doları aşması beklenen...
Yüksek kâr marjı sunan tavuk restoranları, bu yıl da yeni girişimcileri arasına katacak. Altı tavuk restoranı markası yıl sonuna kadar...
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