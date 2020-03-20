Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.