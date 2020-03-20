Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan...
Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 13.22 itibarıyla...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre...
35 yıllık bir geçmişe sahip olan İskenderunlu Şampiyon Fitre, her türlü araç için yağ, yakıt, hava ve hidrolik filtre üretiyor....
Anaokulundan spor salonuna, yüzme eğitiminden oyun merkezine çocuklar için yapılan girişimlerin sayısı artıyor. 2023'te dünyada 200 milyar doları aşması beklenen...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın