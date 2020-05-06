Ünlü&CO-DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma Müdürü Murat Akyol, altın fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. 1.715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret eden Akyol, 1.700 doların altındaki rakamların ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacağını kaydetti.

Ceren ORAL BALABAN

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Ons altının destek bulmakta zorlandığını kaydeden Akyol, şunları söyledi:

“Küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olmasına karşın ekonomileri yeniden açma çabalarıyla birlikte dirençli kalması ons altının 1.700 doların üzerinde momentum kazanmasına izin vermiyor. Kaldı ki dolar endeksinin geri çekilmeleri önemli bir baskı hissetmeden karşılaması ve 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmaması da ons altının destek bulmasını zorlaştıran konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Teknik olarak baktığımızda ise görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, 1.715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskı devam edebilir. 1.700 doların altındaki rakamlar ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacak.”