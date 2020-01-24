Piyasalar güne nasıl başladı?

Ocak 24, 2020 0 Yorum 119 Okunma
Piyasalar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,93 liradan, euro 6,56 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı’da 5,92 liradan alınan dolar, 5,93 liradan satılıyor. 6,55 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,56 lira olarak belirlendi.

BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,94 yükselişle 123.693,69 puandan başladı

ÇEYREK ALTIN YÜKSELDİ

Dün Kapalıçarşı’da 484 TL’den işlem gören çeyrek altın fiyatı bu sabah 487,8 TL’den güne başladı.

Yarım altın 971 lira, Cumhuriyet altını ise 1.994 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.



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