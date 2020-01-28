Piyasalar güne nasıl başladı?
Dolar, spot piyasada 5,9422 lira alış fiyatı, 5,9442 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5500 lira alış fiyatı, 6,5546 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55 yükselişle 120.816,15 puandan başladı
GRAM ALTIN 301 LİRADA
Serbest piyasada gram altın 301,91 liradan alınırken, 301,98 liradan satılıyor. Çeyrek altın alışta 483 lira, satışta 494 lirada. Altının ons fiyatı sie 1,579 dolardan işlem görüyor.
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