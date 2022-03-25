Küresel piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya karşı uygulamaya alınan yaptırımların ABD ile Çin arasında da tansiyonu artırabileceği endişesiyle karışık seyrediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel’de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılırken, Rusya’nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini kaydeden Biden, bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

Analistler, ABD ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haber akışına dikkati çekerek, ABD’nin bu yıl Avrupa Birliği’ne 15 milyar metreküp daha fazla LNG göndermesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faizleri 25 baz puan artırmak konusunda daha rahat olduğunu ancak gerektiğinde 50 baz puanlık artışlara destek verebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed’in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 71’e yükseldi.

ABD’de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılaması ve ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 19 Mart ile biten haftada 187 bine gerileyerek 6 Eylül 1969’dan bu yana en düşük seviyeye inmesi risk iştahını besledi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,43, Nasdaq endeksi yüzde 1,93 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşı bölge ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün yoğun diplomasi gündemi içinde pay piyasaları karışık seyretti.

Dün yüzde 0,1 değer kaybeden avro/dolar paritesi, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1030 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde karışık seyrediyor.

Asya borsalarında, Çin’in Rusya için uygulamaya alınan yaptırım kararlarına uymayabileceği endişesi ve bazı küresel firmaların Hong Kong’dan çıkabileceği haberleri ile risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, ABD’nin Çin’e Rusya’ya yardım etmemesi konusunda sürekli uyarıda bulunmasına karşın, Çin’in Rusya’dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin iki ülke arasında tansiyonu yükseltebileceği endişesiyle Çin pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Hong Kong’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hala sona ermeyen kısıtlamaların küresel şirketleri başka şehirlere yönlendirmeye başladığını kaydeden analistler, bazı şirketlerin bir yıl içinde taşınma hazırlıkları içinde olduğuna yönelik söylentilerin yoğunlaştığını bildirdi.

Bugün Japonya’da açıklanan verilere göre Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,86 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

Dolar/yen paritesi 122,4 ile Aralık 2015’ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 121,6 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 azalışla 2.176,20 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 değer kaybederek 14,8233’ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8190’dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, emtia fiyatlarındaki hareketlerin de yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere’de perakende satışlar, Almanya’da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10:00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar

10:00 Türkiye, mart ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12:00 Almanya, mart ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

17:00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

17:00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi