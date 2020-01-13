Piyasalar güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftanın ilk gününde 5,8714 lira alış fiyatı, 5,8759 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise 6,5334 lira alış fiyatı, 6,5395 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
GRAM ALTIN 293 LİRADA
Çeyrek altın kuru alış fiyatı 470,02 lira, satış fiyatı 481,77 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 293,71 lira alış fiyatı, 293,81 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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