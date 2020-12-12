Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,28 değer kazanarak günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi de rekor seviyeyi gördü. Peki, yeni haftada hangi veriler var?

Yeni haftada yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” metni, TCMB Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Çin’de sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.