Koronovirüs etkisiyle piyasalara destek vermek isteyen ülke merkez bankaları (MB), faiz indirimleri ve tahvil alım programlarını devreye sokuyor.

FED faizleri sıfıra indirirken, acil eylem planı çerçevesinde 2008 kriz koşulları gibi yatırım fonlarına destek olmayı planlıyor.

Trump yönetimi 1 trilyon dolara ulaşan mali paketi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programını duyurdu. TCMB de geçen hafta acil toplanarak 100 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 9,75’e çekti. Uzmanlar, faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor.

Piyasalardaki sıkışıklığa karşı MB’ler faiz indirerek karşılık verirken yine de tahvil faizlerinde yükseliş var. İç piyasada gösterge faiz, MB indirimleri sonrasında bile yüzde 11’lerde fiyatlanıyor.

Yakın zamanda faizlerde tek haneli seviyelerin görülmesi zor görünüyor. Ancak uzmanlara göre, piyasalarda iyileşmenin devamı ve açıklanan enflasyonda talep tarafındaki yavaşlamayle aşağı yönlü tepki gözlemlenirse TCMB faiz indirimlerine devam edebilir.

Böylece gösterge faiz de tek hanelere gelebilir. Bu hafta gösterge faiz yüzde 10-11’de seyredebilir.