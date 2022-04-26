Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 2.494,69 puana çıktı. Dolar 14,7890 liradan, avro 15,8030 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,09 puan değer kazandı.

Dün 2.482,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,51 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.498,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.491,26, en yüksek ise 2.510,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64’ü yükseldi, 31’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Tüpraş, Şişe ve Cam Fabrikaları ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.905 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 127,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7890 liradan, avro 15,8030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.905 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 101,8 dolardan işlem görüyor.