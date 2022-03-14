Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,63 artışla 2.087,25 puana yükseldi. Dolar 14,7350 liradan, euro 16,1720 liradan işlem görüyor. Petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 düşüşle 106 dolara gerilerken altının ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 1.964 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,40 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.053,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 12,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.066,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.066,23, en yüksek ise 2.088,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83’ü yükseldi, 17’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv Sanayi, Garanti BBVA, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altın ve petrolde düşüş hızlandı

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi 1,3045 ve dolar/yen paritesi 117,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7350 liradan, avro 16,1720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 azalışla 1.964,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,5 düşüşle 106,6 dolardan işlem görüyor.