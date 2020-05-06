Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 329,25 puan değer kazandı. Dün 98.737,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 148,58 puan ve yüzde 0,15 artarak 98.886,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.069,46 ve en yüksek 99.159,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,15 ve sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden 223’ü yükseldi, 150’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN, Güneş Sigorta ve Trabzonspor oldu.

ALTININ ONSU 1.699,90 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,82, bileşik getirisi yüzde 9,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2371 ve dolar/yen paritesi 106,33 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1580 liradan, Euro 7,7220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.699,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 30,57 dolardan işlem görüyor.