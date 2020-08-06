Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,24 azalışla 1.056,39 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,40 puan değer kaybetti. Dün 1.091,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1.18 puan ve yüzde 0,11 azalarak 1.090,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.039,43, en yüksek 1.093,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,63, teknoloji endeksi yüzde 6,79, sanayi endeksi yüzde 5,30 ve hizmetler endeksi yüzde 4,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 2’si yükseldi, 98’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Garanti Bankası, Trakya Cam ve ASELSAN oldu.

Dolar ve altın yükselişini sürdürüyor *

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,80, bileşik getirisi yüzde 12,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1864, sterlin/dolar paritesi 1,3184 ve dolar/yen paritesi 105,53 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2500 liradan, avro 8,6230 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 3.168,00 lira oldu. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,59 artışla 2.049,89 dolarda.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,05 azalışla 45,28 dolardan işlem görüyor.