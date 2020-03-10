Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2.461,51 puan azalarak 101.062,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.497,03 puan ve yüzde 2,41 değer kazanımıyla 106.021,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 101.022,33 puanı, en yüksek 106.857,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 düşüşle 101.062,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 2,87, teknoloji endeksi yüzde 6,76, hizmetler endeksi de yüzde 3,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.143,30 puan ve yüzde 1,73 gerileyerek 121.995,37 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 44’ü prim yaptı, 360’ı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.654,04 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.654,04 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,00 azalarak 326 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1108 lira, satışta 6,1353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1055 lira, satışta 6,1299 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,34’ten, bileşik getirisi de yüzde 10,61’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1363, sterlin/dolar paritesi 1,2994, dolar/yen paritesi de 104,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8,69 yükselişle 36,27 dolardan işlem görüyor. AA