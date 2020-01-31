Piyasalarda günün ilk rakamları
Haftanın başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın son işlem gününe de 5,98’in üzerinde başladı.
Euro/TL ise 6,59’da yer alıyor.
GRAM ALTIN 302 LİRADA
Güvenli liman altının fiyatında yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı, 302,3 lira seviyesinde güne başladı. Çeyrek altın yüzde 0,84 primle 495,61 lira, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor. Altının onsu ise önceki kapanışın yüzde 0,31 gerisinde yer alarak 1.572,36 dolar seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi dikkati çekerken, bugün Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon verileri ile ABD’de Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.
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