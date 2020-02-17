 Çeyrek altın ne kadar oldu? (17.02.2020)

Piyasalarda günün ilk rakamları

Şubat 17, 2020 0 Yorum 111 Okunma
Piyasalarda günün ilk rakamları

Serbest piyasada dolar 6,0510 liradan, avro 6,5620 liradan haftaya başladı.

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel tüm zamanlardaki en yüksek seyrini sürdürüyor.

Gram altın, yeni haftaya 308,06 lira ile başladı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 503 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.065 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.583 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.



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