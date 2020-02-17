Çeyrek altın ne kadar oldu? (17.02.2020)

Piyasalarda günün ilk rakamları
Serbest piyasada dolar 6,0510 liradan, avro 6,5620 liradan haftaya başladı.
Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel tüm zamanlardaki en yüksek seyrini sürdürüyor.
Gram altın, yeni haftaya 308,06 lira ile başladı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 503 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.065 liradan işlem görüyor.
Altının onsu ise 1.583 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.
Önceki haber Turkcell sendikasyon kredisini kapatıyor
Sonraki haber Altında kazanç sürüyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?