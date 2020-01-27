Piyasalarda ilk rakamlar! Gram altın sert yükseldi

Ocak 27, 2020 0 Yorum 90 Okunma
Piyasalarda ilk rakamlar! Gram altın sert yükseldi

Dolar/TL, haftanın ilk gününe 5,95 seviyesinde başladı. Gram altın 302 liraya dayandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9500 liradan, euro 6,5620 liradan haftaya başladı.

GRAM ALTINDA SERT ÇIKIŞ

Geçtiğimiz haftayı 297,7 lira seviyelerinde kapatan altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil yargılaması ve Çin’de yayılan virüse ilişkin tedirginlik devam ediyor.

ALTIN TREND DESTEĞİNİ KIRDI!



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