Piyasalarda son durum!

Ocak 15, 2020 0 Yorum 89 Okunma
Piyasalarda son durum!

Bu sabah 121 bin 804 puanı görerek rekorunu tazeleyen BIST100 Endeksi, 121.284 puana düştü.

Dolar kuru 5,87 liraya geriledi. Euro/TL 6,56 lirada.

PİYASALAR YARINKİ TOPLANTIYA KİLİTLENDİ! UZMANLARDAN FAİZ KARARI TAHMİNİ

Serbest piyasada altın fiyatlarında ise hafif toparlanma yaşandı. Saat 17:12 itibarıyla çeyrek altının satış fiyatı 480,53 lira olurken gram altın 294,13 liraya çıktı.
Altının ons fiyatı 1,555 dolardan işlem görüyor.



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