Piyasalarda son durum!
Bu sabah 121 bin 804 puanı görerek rekorunu tazeleyen BIST100 Endeksi, 121.284 puana düştü.
Dolar kuru 5,87 liraya geriledi. Euro/TL 6,56 lirada.
PİYASALAR YARINKİ TOPLANTIYA KİLİTLENDİ! UZMANLARDAN FAİZ KARARI TAHMİNİ
Serbest piyasada altın fiyatlarında ise hafif toparlanma yaşandı. Saat 17:12 itibarıyla çeyrek altının satış fiyatı 480,53 lira olurken gram altın 294,13 liraya çıktı.
Altının ons fiyatı 1,555 dolardan işlem görüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?