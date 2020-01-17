Piyasalarda son rakamlar! Dolar yönünü yukarı çevirdi
Dolar kuru, 5,89’a yükseldi. Altının gramı 294 liraya çıktı. Borsa ise 121.056 puan seviyesinde işlem görüyor.
Haftanın son gününe 5,85 puandan başlayan dolar/TL, saat 17:30 itibariyla 5,89 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL6,54’te.
ÇEYREK ALTIN 480 LİRADA
Serbest piyasada gram altın 294,53 liradan alınırken, 294,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın alışta 470 lira, satışta 480 lira oldu. Altının onsu ise 1,556 dolardan işlem görüyor.
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