Piyasalar bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantılarından çıkacak kararları takip edecek.
Fed’in yeni para politikası stratejisi sonrası Açık Piyasa Komitesi’nin karar metninde değişiklikler olabileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Yatırım Finansmanı’nın derlediği 14-18 Eylül haftasında piyasa gündemi şöyle…
|YATIRIM FİNANSMAN VERGİ TAKVİMİ (14-18 EYLÜL)
|14 Eylül 2020 Pazartesi
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|10:00
|Türkiye
|Sanayi Üretimi – Aylık Tem.
|8.30%
|17.60%
|10:00
|Türkiye
|Sanayi Üretimi – Yıllık Tem.
|4.80%
|0.10%
|12:00
|Euro B.
|Sanayi Üretimi – Aylık Tem.
|4.00%
|9.10%
|12:00
|Euro B.
|Sanayi Üretimi – Yıllık Tem.
|-8.10%
|-12.30%
|15 Eylül 2020 Salı
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|10:00
|Türkiye
|Konut Satışları Ağu.
|229.4 bin
|10:00
|Türkiye
|Konut Satışları – Yıllık Ağu.
|124.30%
|11:00
|Türkiye
|Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Ağu.
|-29.7 mlr
|12:00
|Almanya
|ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl.
|69.80
|71.50
|12:00
|Almanya
|ZEW Cari Durum Endeksi Eyl.
|-72.00
|-81.30
|12:00
|Euro B.
|ZEW Ekonomik Beklentiler Eyl.
|64.00
|15:30
|ABD
|NY Fed İmalat Endeksi Eyl.
|5.50
|3.70
|15:30
|ABD
|İthalat Fiyat Endeksi – Aylık Ağu.
|0.50%
|0.70%
|15:30
|ABD
|İthalat Fiyat Endeksi – Yıllık Ağu.
|-2.20%
|-3.30%
|15:30
|ABD
|İhracat Fiyat Endeksi – Aylık Ağu.
|0.40%
|0.80%
|15:30
|ABD
|İhracat Fiyat Endeksi – Yıllık Ağu.
|-4.40%
|16:15
|ABD
|Sanayi Üretimi – Aylık Ağu.
|1.10%
|3.00%
|16:15
|ABD
|Kapasite Kullanım Oranı Ağu.
|71.70%
|70.60%
|16:15
|ABD
|İmalat Üretimi – Yıllık Ağu.
|2.20%
|3.40%
|16 Eylül 2020 Çarşamba
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|12:00
|Euro B.
|Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) Tem.
|19.3 mlr
|17.1 mlr
|12:00
|Euro B.
|Dış Ticaret Dengesi (Arındırılmamış) Tem.
|21.2 mlr
|14:00
|ABD
|MBA Mortgage Başvuruları
|2.90%
|14:30
|Türkiye
|Konut Fiyat Endeksi – Yıllık Tem.
|25.68%
|14:30
|Türkiye
|Konut Fiyat Endeksi – Aylık Tem.
|2.65%
|15:30
|ABD
|Perakende Satışlar – Aylık Ağu.
|1.00%
|1.20%
|15:30
|ABD
|Perakende Satışlar (Oto. Hariç) – Aylık Ağu.
|1.00%
|1.90%
|15:30
|ABD
|Perakende Satışlar (Oto. ve Gaz Hariç) – Aylık Ağu.
|0.80%
|1.50%
|17:00
|ABD
|İşletme Stokları – Aylık Tem.
|0.20%
|-1.10%
|17:00
|ABD
|NAHB Konut Fiyat Endeksi Eyl.
|78.00
|78.00
|21:00
|ABD
|Fed FOMC Faiz Kararı – Üst Sınır
|0.25%
|0.25%
|21:00
|ABD
|Fed FOMC Faiz Kararı – Alt Sınır
|0.00
|0.00
|23:00
|ABD
|Net Uzun Vadeli Sermaye Akımları Tem.
|$113.0 mlr
|17 Eylül 2020 Perşembe
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|12:00
|Euro B.
|İnşaat Çıktıları – Aylık Tem.
|4.00%
|12:00
|Euro B.
|İnşaat Çıktıları – Yıllık Tem.
|-5.90%
|12:00
|Euro B.
|TÜFE – Aylık Ağu.-Nihai
|-0.40%
|-0.40%
|12:00
|Euro B.
|TÜFE – Yıllık Ağu.-Nihai
|-0.20%
|-0.20%
|12:00
|Euro B.
|Çekirdek TÜFE – Yıllık Ağu.-Nihai
|0.40%
|0.40%
|14:30
|Türkiye
|Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
|$71 mn
|14:30
|Türkiye
|Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
|-$91 mn
|15:30
|ABD
|İnşaat İzinleri Ağu.
|1530 bin
|1495 bin
|15:30
|ABD
|İnşaat İzinleri – Aylık Ağu.
|3.20%
|18.80%
|15:30
|ABD
|Konut Başlangıçları Ağu.
|1480k
|1496k
|15:30
|ABD
|Konut Başlangıçları – Aylık Ağu.
|-1.10%
|22.60%
|15:30
|ABD
|Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eyl.
|15.00
|17.20
|15:30
|ABD
|Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
|840 bin
|884 bin
|15:30
|ABD
|Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
|13385 bin
|18 Eylül 2020 Cuma
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|09:00
|Almanya
|ÜFE – Aylık Ağu.
|0.00%
|0.20%
|09:00
|Almanya
|ÜFE – Yıllık Ağu.
|-1.30%
|-1.70%
|11:00
|Euro B.
|Cari Denge (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) Tem.
|20.7 mlr
|15:30
|ABD
|Cari İşlemler Dengesi 2Ç19
|-$158.0 mlr
|-$104.2 mlr
|17:00
|ABD
|Öncü Göstergeler Endeksi Ağu.
|1.30%
|1.40%
|17:00
|ABD
|Michigan Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Öncü
|75.00
|74.10
|SAAT
|ÜLKE
|AÇIKLANACAK VERİ
|BEKLENTİ
|ÖNCEKİ
|10:00
|Türkiye
|Sanayi Üretimi – Aylık Tem.
|8.30%
|17.60%
|10:00
|Türkiye
|Sanayi Üretimi – Yıllık Tem.
|4.80%
|0.10%
|12:00
|Euro B.
|Sanayi Üretimi – Aylık Tem.
|4.00%
|9.10%
|12:00
|Euro B.
|Sanayi Üretimi – Yıllık Tem.
|-8.10%
|-12.30%
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