ABD’de enflasyon, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, son açıklanan verilerin ardından tahvil piyasalarındaki alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Analistler, çekirdek enflasyonda görülen yavaşlamanın ABD’de enflasyonun zirve yaptığının habercisi olabileceği beklentisiyle tahvil piyasalarında alışların etkili olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde beklentilerden daha az sayıda 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimalinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle, Fed’in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıkarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 2,83’le Aralık 2018’den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 2,67’de dengelendi.

Öte yandan ABD’de bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase’in bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda dalgalanmalara sebep olmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42’lik düşüş gösterdi.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, bankanın ilk çeyrek bilançosuna ilişkin açıklamasında, ekonomi konusunda en azından kısa vadede iyimser olduklarını belirterek, bir resesyon öngörmediğini ama bunun “kesinlikle” olası olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD’de bankaların finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini bildirerek, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini aktardı.

ABD’de Rusya-Ukrayna savaşına yönelik adımlar atılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’ya yapılacak 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdi.

Hafta başından bu yana artan arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıkmasının ardından yeni günde 107,9 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları bugüne de yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa’da gözler ECB’nin para politikası kararları ve toplantı sonrası Christine Lagarde’ın yapacağı yönlendirmelere çevrildi.

ECB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, ECB’nin zayıf Avro Bölgesi ekonomilerinin tahvillerinde oluşabilecek satış baskısının önüne geçebilmek için bazı araçları devreye alabileceği ifade ediliyor.

Dün, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,34 gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,07 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ABD’deki pozitif seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) yarın politika faizi ve zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceği beklentisi de risk iştahını besliyor.

Çin’in güvercin adımlar atacağına yönelik beklentilere karşın, artan enflasyon baskısı diğer Asya ülkelerini şahin politikalara yönlendirirken, Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,5’e çıkardı.

Singapur Merkez Bankası da para politikasında sıkılaştırıcı önlemler alırken, bankanın enflasyon tahminini de yükseltmesi risk iştahını törpüledi.

Dün 126,3’le son 20 yılın en yükseğini gören dolar/yen paritesi ise yeni günde yüzde 0,3 azalışla 125,3 seviyesinde dengelendi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 yükseldi, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün tarihi zirvesini 2.497,8 puana taşımasının ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 14,5958’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6030 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde TCMB’nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararının yanı sıra ABD’de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB’nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB’nin faiz kararı

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi