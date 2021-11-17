Piyasalardaki dalgalı hareket sürerken portföylerde yıl sonu hesapları yapılıyor. Bu süreçte risklerden kaçınmak için dengeli ve seçici portföy dağılımı öneren uzmanlar, hisse ağırlığını artırıyor.

Altın ve döviz de enflasyonist ortamda talep gören diğer enstrümanlar olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bir ‘rekor’ haftasını geride bıraktık. Dalgalanmalarla yön bulmaya çalışan piyasalarda borsa, dolar ve altın yeni zirvelere ulaştı.

Borsa İstanbul (BİST), 11 Kasım Perşembe günü 1.645 seviyesine dayandı. Gram altın 597 TL ile yeni bir zirve gördü.

Dolar kuru da yeni zirveler görmeye devam ediyor. Yeni dalgada, geçen hafta içinde 9,70’den 9,97’ye yükselerek bir zirve daha yaşadı.

Peki, tüm bu dalgalanmamalara karşı yıl sonuna kadar yatırımcılar nasıl hareket etmeli, nasıl yatırım yapmalı? Bu soruları uzmanlara sorduk ve önerilerini aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın