Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,93 puan artarak 54,01’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,93 puan artarak 54,01’e çıktı. Endeks, haziranda 53,08 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,43 puan artışla 80,36’dan 83,79’a ulaştı.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2022’nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,56 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,15 puan arttı.