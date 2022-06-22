Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde artan resesyon endişesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Fed’in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün, New York borsasında endekslerin yüzde 2’den fazla değer kazanmasının ardından yeni günün açılışında Asya borsaları değer kaybederken, ABD ve Avrupa’da endeks vadeli kontratlar da pay piyasalarının yüzde 1’e yakın düşüşle açılacağına işaret ediyor.

Bugün, Fed Başkanı Powell’ın Senato’ya sunacağı para politikası raporu ve Fed’in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Fed yetkililerinin devam eden şahin açıklamalarının hala agresif bir tonda olması bankanın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyon sokabileceği endişesini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed’in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu kaydetti.

Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması ve bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini aktaran Barkin’in bu seneki toplantılarda oy hakkı bulunmuyor.

Öte yandan ABD’de dün açıklanan verilere göre, ülkede ikinci el konut satışları, konut fiyatlarının rekor seviyeye çıkması ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının artmasıyla mayısta aylık yüzde 3,4 ile Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD’de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,8 arttı ve ilk kez 400 bin doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD ekonomisinin en önemli yapı taşlarından olan ve resesyona ilişkin fiyatlamalarda öncü göstergeler arasında bulunan konut piyasasındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından oldukça yakından takip ediliyor.

ABD’nin tahvil piyasalarında ise söz konusu gelişmelere karşın hafta başından bu yana sakin bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,26 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de benzinde vergi indirimi için ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün harekete geçmesi beklenirken, artan resesyon endişesi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bugün yüzde 3,5 azalışla 19 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 108,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,45, Nasdaq endeksi yüzde 2,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa’da, enerji arz problemleri, pay piyasalarında dünkü yükselişi törpülerken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) şahinleşen para politikası tutumu ile tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen yeni araca ilişkin belirsizlikler de söz konusu seyirde etkili oldu.

Rusya’nın doğal gaz akışını kapasitenin yüzde 40’ına kadar indirmesi bölge ülkelerini konu hakkında önlemler almaya yönlendirirken, Alman hükümetinin 10 gün için acil müdahale planını açıklaması bekleniyor.

Temmuz vadeli doğal gaz kontratları Kuzey Akım’daki 7 vananın 4’ünü kapanmasının ardından 150 avroya kadar çıkmasının ardından gerilese de, hala 125 avro gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Dün, Avrupa borsaları pozitif bir seyir izlerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,20, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne yüzde 1’e yakın düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları, yeni güne New York borsasındaki alış ağırlıklı seyrin ardından sınırlı yükselişle başlasa da resesyon fiyatlamalarına paralel satış baskısının arttığı görülüyor.

Bugün yayımlanan Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında bankanın rekor kırmaya devam eden dolar/yen paritesinin ülke ekonomisine olası etkileri konusunda endişeli olduğunun vurgulanması da risk algısını artıran etkenlerin başında geliyor.

BoJ’un, şahinleşen küresel merkez bankaları karşısında ultra gevşek para politikasına devam etmesi Japon tahvil piyasasındaki satış baskısının güçlü kalmasına ve dolar talebinin artmasına sebep oluyor.

Dolar/yen paritesi bu sabah 136,7’yle son 24 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bu seviyenin hemen altında 136,2’den alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 artışla 2.575,86 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay bir seyirle 17,3369’dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra, İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mayıs ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, Fed Başkanı Powell’ın konuşması

17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi