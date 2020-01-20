Riskleri dengeleyin
Geçen hafta global ve içerideki gelişmeler takip açısından önemliydi. Uzun süredir beklenen ABD-Çin anlaşması sağlandı.
Bununla birlikte piyasalarda belli oranda rahatlama gerçekleşti. Ardından TCMB’den beklenen faiz indirimi kararı açıklandı.
Uzmanlar beklenen bu kararın ardından özellikle faizde rahatlamanın borsaya hareket alanı sağladığını ifade ediyor.
Uzmanlara göre bu dönemde riski dengelemek lazım. Ayrıca seviyeleri izleyip, optimal pozisyon almak ve oluşan yeni piyasa eğilimlerini dikkate almak gerekiyor.
Borsada iştah sürse de hareket, rekor seviyelerde olduğundan daha çekingen kalabilir. Piyasada ara ara kâr realizasyonları görebilir.
Kâr realizasyonun gerekli olduğuna dikkat çeker uzmanlar, bu sayede borsaya yeni girişlerin de olabileceğini söylüyor.
PİYASA GÜNDEMİ
22 OCAK ÇARŞAMBA: ABD’de mevcut ev satışları duyurulacak.
23 OCAK PERŞEMBE: ECB faiz kararını açıklayacak.
24 OCAK CUMA: Almanya’da PMI hizmet endeksi duyurulacak.
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