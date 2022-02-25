Rusya’ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatışmasıyla piyasalar harekatının ikinci gününde sakinleşti. Borsalar, dünkü sert kayıplarının bir kısmını geri aldı. Analistler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine yönelik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı devam ederken, genel seferberlik ilan edilen Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirilen harekatı “alınması gereken tedbirler” olarak tanımlayarak, “Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor.” dedi.

Harekatı durdurmaya yönelik uluslararası camiadan tepkiler de gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Japonya’dan arka arkaya sert yaptırımlar açıklandı.

AB üyesi ülkeler, Rusya’ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları devreye aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu paketin Rusya’nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımları içerdiğini belirterek, “Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70’ini hedefleyen bu yaptırımlar, Rusya’nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak.” ifadesini kullandı.

ABD yönetimi de Rusya’nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine eklerken, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını dondurdu. Öte yandan Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımların Rus ekonomisine ciddi maliyetler getireceğini, Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacağını belirterek, “Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması her zaman bir seçenek, ancak şu anda Avrupa’nın geri kalanının almak istediği bir karar değil.” dedi.

İngiltere tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100’den fazla şirket ve kişiyi hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyururken, Japonya da yaptırım paketinin kapsamını genişletti.

Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasının ardından risk algısının nispeten yatıştığı gözleniyor. Jeopolitik gelişmelerin hali hazırda yükselen enflasyon karşısında para politikasını sıkılaştırma sinyalleri veren merkez bankalarının adımlarını ne şekilde etkileyeceğine dair tartışmalar da yakından takip ediliyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın Ukrayna’daki durumu yakından izlediğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, mart ayında faiz artırımlarına ve yakında bilanço küçültmeye başlanmasını hala desteklediğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin da Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının Fed’in faiz artırma planlarını değiştirmesine yol açıp açmayacağına karar vermek için çok erken olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle dün güne sert düşüşle başlayan New York borsasında endeksler, Rusya’ya yönelik yaptırımların açıklanmasının ardından yönünü yukarıya çevirdi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 1,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 değer kazandı. Dolar endeksi dün 97,7 ile Haziran 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 96,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 1,85’e kadar gerilemesinin ardından, yeniden yüzde 1,96 seviyelerine yükseldi.

Borsa İstanbul’da alıcılı seyir var

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de, güne yüzde 1,72 artışla 1.883,17 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,78 puan ve yüzde 1,72 değer kazanarak 1.883,17 puana yükseldi.

​​​​​​​Dün güne sert düşüşle başlayan ve açılış itibarıyla devre kesici sisteminin çalıştığı BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,17 değer kaybıyla 1.851,38 puandan tamamladı.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve Almanya’da büyümenin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başlarken Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 443,7 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi 1,4 yükselişle 14.241 puan oldu.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artarak 7.276 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 6.383 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 artışla 8.228 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 25.009 puanda bulunuyor.

Rusya’da RTS endeksi, dün 610,33 puanla Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dün günü bir önceki kapanışa göre yüzde 38,3’lük kayıpla 742,91 puandan tamamlayan RTS endeksi, bugün yüzde 28’lik yükselişle 951,5 seviyelerinde seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,2 düşüşle 1,1182’den alıcı buluyor.

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Japonya’da bugün açıklanan verilere göre, ülkede enflasyon şubatta yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülke merkez bankasından yapılan açıklamada, son fiyat hareketlerine ilişkin analizlerin, yurt içi ve yurt dışı enflasyon farklılıkları üzerine derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,63 artarak 3.451 puan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,06 yükselerek 2.677 puan oldu.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,95 artışla 26.477 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 115,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 2,41 primle 55.847 puanda, negatif ayrışan Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,58 düşüşle 22.769 puanda seyrediyor.

Rekor kayıp veren Rusya borsası güne yüzde 28 artıda başladı

Rusya’da RTS endeksi dün yüzde 39,4 değer kaybetmesinin ardından yeni günde tepki alımlarıyla yüzde 28 yükseldi.

Rusya pay piyasalarında oynaklık devam ederken, pay piyasalarında dünkü kayıplar kısmen telafi edildi.

Moskova Borsası, dün akşam bugün gerçekleştirilecek sabah seansının iptal edildiğini duyurmuş, sabah 09.40’ta yaptığı açıklama ile işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.

Dünkü işlemlerde, bir ara yüzde 49 değer kaybeden RTS endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 38,3 değer kaybıyla 742,91 puandan tamamladı.

Yeni güne ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından açıklanan yaptırımlara karşın tepki alımlarıyla başlayan borsada, RTS endeksi yüzde 28 değer kazanarak 949 puana çıkarken, Sberbank yüzde 27, Gazprom yüzde 20,5, VTB Bank yüzde 13,5 ve Rosneft yüzde 13 yükseldi.

Dolar/ruble paritesi ise şu dakikalarda yüzde 2 azalışla 83,6’ya geriledi.

Analistler, RTS endeksindeki dünkü kayıpların tarihi düzeyde olduğunu anımsatarak, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Almanya, 4. çeyrek büyüme

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

18.00 ABD, şubat ayı Michigan tüketici güven endeksi