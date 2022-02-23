Moody’s Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ve bunun başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında yarattığı yukarı hareketin Fed’in faiz artırımı yönünde karar almasını güçleştirebileceğini savundu.

Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkisi ile petrol fiyatının 10 veya 15 dolar/varil arttığını ve sıcak bir çatışmanın olması halinde bu etkinin artmasının muhtemel olduğunu belirten Zandi, “Petrol fiyatının yükselmesi ABD’de kurşunsuz benzinin galonunda 30 veya 40 cent artışa neden olacak. Bu, yıllık bazda tüketici enflasyonunu yarım puan yukarı taşır ve hali hazırda enfasyon yüzde 7. Benim görüşüme göre bu durum, Fed’in enflasyonu aşağı çekme ve tam istihdama dönme çabalarını gerçekten güçleştirir, karmaşıklaştırır” diye konuştu.

Foreks’te yer alan habere göre, Fed’in odak noktasının hali hazırda enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Zandi, “Petrol fiyatının hızla yükselmesinin Fed’in politikasını daha çabuk şekilde normalleştirme içgüdüsünü güçlendirebilir, çünkü Fed büyümeye etkilerden zok enflasyonist etkilere odaklanmış durumda” değerlendirmesini de yaptı.

Petrol fiyatının er ya da geç Fed politikasına yönlendirici bir etkisi olacağını belirten ekonomistler, fiyatların yukarı gitmesi ve ekonomik büyümeyi aşağı itmesi halinde zaman için deflasyonist bir etken haline gelebileceğini de vurguladılar.

JPMorgan ekonomisti Bruce Kasman ise, “Petrol fiyatının bugün hali hazırda dördüncü çeyrek ortalamasının yüzde 30 civarında üzerinde olduğunu düşünüyorum. Eğer 4’ncü çeyrek ortalamasının yüzde 75-100 üerine çıkar ise, fiyat 120-150 dolar seviyesine yükselir ise, global büyüme üzerinde negatif etki yapacak yeterli hazar olduğuna inanırım” dedi.