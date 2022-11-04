Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi.

ABD’de ekonomik aktivitenin hala güçlü seyrettiğine yönelik makroekonomik veriler Fed’in aralıkta 75 baz puan artırabileceği beklentilerini desteklerken, tahvil ve hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan gelişmiş ekonomilerde, enflasyon endişesinin yeniden ağır basması dikkati çekerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de tekrar 3 aylık hazine bonosu getirisinin üzerine çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 47 seviyesine gerilerken, bankanın yüzde 53 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azalırken, bu durum Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının, iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ekimde aylık bazda 2,3 puan azalışla 54,4’e gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye inse de, hizmet sektörünün büyümesini sürdürdüğüne işaret etti.

Bugün itibarıyla sözle yönlendirmelere başlayacak Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, Rusya’ya karşı alınacak olası ek yaptırımların da piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Buna göre, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat koyabileceğine yönelik haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1,6 artışla 95,5 dolardan işlem görürken, Rusya’nın atacağı karşı adımların petrol fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.

Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışı yapmayacağını duyurmuştu. Öte yandan, Rus petrolünün en büyük ithalatçılarından olan Çin ve Hindistan’ın tavan fiyat uygulamasına olumlu bakmadığı ifade ediliyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,73 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

BoE’nin açıklamasında, ülkenin gelecek iki yıl boyunca resesyonda kalabileceği vurgulanırken, nihai faiz oranın da piyasadaki fiyatlamaların altında olmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Lagarde, faiz artırımda hala önemli bir yol kat etmeleri gerektiğine değinerek, bilanço küçültmek de dahil ekstra adımları da atabileceklerini belirtti.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 yükselirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,95, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde oynaklığın yüksek seyrettiği görülüyor. Hafta başında 2009’dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren Hang Seng endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımların devam etmesiyle önceki hafta kapanışına göre yüzde 11’den fazla yükseldi.

Çin’de “sıfır Kovid-19” politikasında gevşemeye gidilebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Çin ve Hong Kong borsasında yükseliş eğilimi hız kazandı.

Söz konusu yükselişte teknoloji firmalarının öne çıktığı görülürken, Hang Seng Teknoloji endeksi bugün önceki kapanışın yüzde 9 üzerinde seyrediyor.

Çin’deki haber akışına paralel bakır fiyatları da toparlanırken, bakırın libresi şu sıralarda yüzde 2,4 artışla 3,51 dolar seviyesinde bulunuyor.

Japonya’da açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,2’ye çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 6,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 artışla 4.105,46 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.116,49’a taşıdı.

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,54 ve yıllık yüzde 85,51 ile beklentiler paralelinde arttı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,6174’ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6120’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri ile ABD’nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.150 ve 4.180 seviyelerinin direnç, 4.080 ve 4.050 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı fabrika siparişleri

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ÜFE

14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar