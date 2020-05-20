İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 382,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,80
|384,00
|382,50
|382,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.530,00
|2.551,00
|2.521,00
|2.542,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|349,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.472,00
|2492,00
|2463,00
|2483,00
|Yarım Ziynet
|1236,00
|1246,00
|1232,00
|1242,00
|Çeyrek Ziynet
|618,00
|623,00
|616,00
|621,00
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