Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9110 liradan satılıyor. 7,4650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5120 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9110 liradan satılıyor. 7,4650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5120 lira olmuştu.
Petrol fiyatlarının negatif değerlere ulaşması, tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanırken, Simon-Kucher & Partners Kurucusu ve Onursal Başkanı Hermann Simon bu durumun...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş,...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
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Değerli Ekonomist Dergisi okuyucuları, Geçen ayki yazımda uzaktan finansman imkânlarındaki gelişmelerden bahsederken bir sonraki yazımı evimde oturup dışarı pek de...
Ekmob'un müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalıştığını söyleyen şirketin kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, "Ekmob...
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