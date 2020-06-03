Serbest piyasada 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan satılıyor. 7,5280 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7280 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5320 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan satılıyor. 7,5280 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7280 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5320 lira olmuştu.
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