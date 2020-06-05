Serbest piyasada 6,7500 liradan alınan dolar, 6,7520 liradan satılıyor. 7,6710 liradan alınan Euro‘nun satış fiyatı ise 7,6730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7590 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,6280 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7500 liradan alınan dolar, 6,7520 liradan satılıyor. 7,6710 liradan alınan Euro‘nun satış fiyatı ise 7,6730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7590 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,6280 lira olmuştu.
Cezayir'in Ennahar TV kanalının OPEC kaynağına dayanarak yayımladığı habere göre, Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve...
Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45...
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Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
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