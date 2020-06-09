Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50...
Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep...
Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
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