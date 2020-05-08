Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
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