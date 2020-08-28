Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3560 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,6670 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3560 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,6670 lira olmuştu.
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